Как все же скоротечен российский чемпионат. Вроде ещё недавно стартовал новый сезон – а уже прошло больше его четверти. Команды сыграли по восемь туров, и можно подводить итоги стартового отрезка.

И одним из сюрпризов первых восьми игр стало московское «Динамо». Столичная команда взобралась на второе место в турнирной таблице, а подопечные Сандро Шварца постепенно завоёвывают позиции в сборной России.

Nevasport разбирает причины успехов бело-голубых и оценивает их шансы побороться с «Зенитом» за чемпионство.

Гладкое межсезонье

В межсезонье большинство клубов РПЛ испытывали определённые проблемы. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. У кого-то футболисты вышли из отпуска в не самом благостном состоянии («Зенит»), кто-то «летел» на трансферном рынке («Спартак»), кто-то переживал смену тренера (ЦСКА). На этом фоне у «Динамо» всё складывалось достаточно спокойно. Пострадал от провала на Евро-2020 только основной голкипер и капитан команды Антон Шунин, но старожилу бело-голубых не впервой переживать различные проблемы. Он играет в основе «Динамо» аж с 2007 года, с тех пор с командой что только не происходило.

Динамовцы, сдавшие в конце прошлого сезона, не стали метаться в поисках нового тренера, новых тактических идей и новых футболистов. Команда методично готовилась к новому сезону, продолжала отрабатывать тактику Сандро Шварца и провела точечные усиления, подписав именно тех, кто и нужен был главному тренеру.

Усиление

«Динамо» удалось сохранить прошлогодний костяк. Команду покинули либо молодые игроки, набирающиеся опыта в арендах, либо не оправдавшие надежд ветераны – Николай Комличенко отправился в аренду в «Ростов», а Роман Нойштедтер остался без клуба. «Динамо» вообще славится умением превращать кандидатов в сборные из-за границы в футболистов своего резервного состава. Так было и с Константином Раушем, и с Нойштедтером, и с Комличенко.

Подписать же динамовцам удалось весьма солидных новичков. На левый фланг обороны пришел Диего Лаксальт из «Милана», в центр обороны – Фабиан Бальбуэна из «Вест Хэма». Наконец правый фланг атаки усилил игрок сборной России Денис Макаров, главное подписание «Динамо» в трансферное окно.

Кстати, стоит отметить, что Макарова у «Рубина» динамовцы купили за те деньги, которые выручили от полноценной продажи Максимилиана Филиппа в «Вольфсбург». Давно в прошлом амбициозные многомиллионные «прожекты» разных сомнительных динамовских спонсоров. Клуб живёт по средствам, а потому больше не оказывается в ситуациях, когда звёзд в составе полно, а платить зарплату им нечем.

Прогресс молодёжи

В своё время Виктора Гончаренко хвалили за умение работать с молодыми футболистами. И при этом отмечали, что в определенный момент его подопечные останавливались в росте. Так было со многими талантами ЦСКА, что в итоге стало одной из причин отставки специалиста.

Пока неизвестно, как сложится прогресс молодых игроков у Сандро Шварца – тренер работает в «Динамо» пока что не так долго. Но на данный момент можно сказать: молодые футболисты расцветают под его руководством.

При этом в обороне тренер делает ставку на более опытных игроков. Обратите внимание на основную обойму «Динамо» в этом сезоне. Из основных защитников команды только Дмитрию Скопинцеву 24 года, и то он проигрывает конкуренцию 28-летнему Лаксальту и чаще выходит на замену. Зато все остальные футболисты основы – не моложе 28 лет. Есть ещё 22-летний Роман Евгеньев, но он в этом сезоне уступил место новичку команды 29-летнему Бальбуэна.

Зато посмотрите на полузащиту и атаку. Если не считать выходящего на 5-10 минут Клинтона Н’Жи, ни один из игроков не перешагнул даже рубеж 24-летия!

При Шварце качественный шаг вперёд сделали Даниил Фомин (24 года) и Никола Моро (23 года), продолжает прибавлять находка Леонида Слуцкого Денис Макаров (23 года), начал прибавлять Вячеслав Грулёв (22 года) – правда, слегка сдал из-за травмы в начале сезона. Ну и наконец Арсен Захарян (18 лет) и Константин Тюкавин (19 лет) из дублёров стремительно доросли до основного состава первой команды и попадания в сборную России. Захарян даже чуть на Евро не съездил – помешала ангина.

Шварц грамотно подводил молодых футболистов к основе, не загонял их в первый сезон и к нынешнему получил уже поднаторевших футболистов стартового состава. В итоге Тюкавин за год подорожал (по версии Transfermarkt) в 37 раз (со 175 тысяч до 6,5 млн), а Захарян – в 90 раз (со 100 тысяч до 9 млн).

Игра по сопернику

Если обратить внимание на игру «Динамо» в этом сезоне, то можно заметить, что Шварц не пытается со всеми соперниками играть одинаково. Схема остаётся приблизительно одной и той же (4-3-3), но на поле она воплощается по-разному. Стоит только взглянуть на тепловые карты. С более слабыми соперниками «Динамо» играет по всему фронту атаки, много прессингует и старается разрывать линии оппонента. С более сильными оппонентами «Динамо» старается использовать их слабые стороны. Так, например, с ЦСКА бело-голубые почти не использовали левый фланг, где действовал Марио Фернандес, а большинство атак строили через правый, где Захаряну противостоял более слабый Иван Обляков.

«Динамо» — претендент на чемпионство?

Конечно, за 22 тура может измениться очень многое. В конце концов, впереди длинная зимняя пауза, за которую составы команд могут поменяться кардинально. Но если строить прогноз на весь сезон, то пока «Динамо» выглядит как команда-однодневка. Состав Сандро Шварца не может похвастаться глубиной, а о стабильности игроков 20-24 лет говорить не приходится. «Динамо» в этом сезоне уже обыграло ЦСКА (2:1) и «Сочи» (1:0), отобрало очки у «Локомотива» (1:1). Однако истинная сила команды проявляется не столько в умении собраться на топовые матчи, сколько в способности побеждать аутсайдеров на автомате. Помимо указанных игр, бело-голубые успели проиграть неважно выглядящему «Ахмату» (1:2), новичку РПЛ «Нижнему Новгороду» (1:2) и еле вытащили три очка у безнадёжного «Урала» (1:0), играя целый час в большинстве.

Скорее всего, «Динамо» додержится в группе лидеров до 17-20 тура, после чего запал кончится, и команда рассыплется. Попасть в еврокубки молодая банда Шварца вполне способна, но бороться за чемпионство или хотя бы за Лигу чемпионов – маловероятно.