Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова объявила, что примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Прославленная фигуристка подчеркнула, что пока не может объявить имя партнёра.

«Думаю совсем скоро вы узнаете, кто он, этот таинственный человек. Мы будем делать все возможное и невозможное для того,чтобы стараться удивлять вас», — написала Сотникова в Инстаграме.

Аделина Сотникова уже принимала участие в шоу «Ледниковый период» в 2016 году, выступая в паре с Александром Соколовским.

Помимо золота Сочи-2014, Сотникова дважды завоёвывала серебро чемпионатов Европы, выигрывала финал юниорского «Гран-при» и четыре раза становилась чемпионкой России. Последним в её карьере официальным соревнованием стал чемпионат России, прошедший в декабре 2015 года. Официально о завершении выступлений Сотникова объявила только в 2020-м.