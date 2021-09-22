Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев вернулся в Санкт-Петербург, сообщает Телеграм-канал «СБГ Журнал». Отмечается, что хавбек приступил к последнему этапу восстановления после травмы на базе клуба.

Оздоев получил серьёзное растяжение связок коленного сустава в матче первого тура чемпионата России по футболу против «Химок» (3:1). Игра состоялась 24 июля. Хавбек был заменён уже на девятой минуте встречи. Сообщалось, что он выбыл на 2-3 месяца.

Из-за повреждения Оздоев уже пропустил семь игр в чемпионате страны, стартовый матч Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), а также не был вызван в сборную России на сентябрьские и октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Оздоев провёл во всех турнирах за «Зенит» 35 матчей и забил 1 мяч, а в составе сборной России провёл все три игры Евро-2020.