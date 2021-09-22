«Крылья Советов» разгромили ногинское «Знамя» в матче группового турнира Кубка России со счётом 10:0. Голами в составе самарцев отметились Данил Липовой (4-я минута), Дмитрий Цыпченко (20, 64, 71), Сергей Пиняев (22, 30), Денис Якуба (77), Иван Сергеев (83, 85) и Гленн Бейл (90).

Отметим, что 22-летний Дмитрий Цыпченко впервые во взрослой карьере сделал хет-трик, а 16-летний Сергей Пиняев забил первые мячи в составе самарского клуба. Помимо дубля, вундеркинд также отметился голевым пасом.

В составе «Знамени» на поле вышел бывший нападающий сборной России 39-летний Роман Павлюченко.

Помимо «Крыльев» и «Знамени», в группе 9 Кубка страны выступает «Енисей», который в первом туре разгромил «Знамя» 4:0. 27 октября красноярцы и самарцы разыграют в очном матче первое место и выход в 1/8 финала Кубка России.

В другой игре Кубка «Ахмат» на выезде победил московский «Кайрат» — 3:0. Голы у грозненцев провели Абубакар Кадыров (18-я минута, с пенальти), Габриэл Янку (57, с пенальти) и Амир Адуев (79).

В первом туре группы 7 «Ротор» разгромил «Кайрат» с таким же счётом.

Наконец «Ленинградец» из Ленинградской области дома уступил «Краснодару» 0:2. Голы у кубанцев провели Эдуард Спецрян (44-я минута) и Гжегож Крыховяк (85). На 63-й минуте в составе «Ленинградца» вышед 37-летний экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Воробьёв. В первом туре «Ленинградец обыграл «Кубань» (1:0).