На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани стартовали выступления танцевальных дуэтов.

Сегодня, 22 сентября, состоялся ритм-танец. Лучший результат показали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их результат — 78,24 балла.

Вторыми стали Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев с результатом 61,35.

Третье место заняли Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев, набравшие 43,71 балла.

Отметим, что на этапе выступают только три пары танцоров.

Произвольный танец пары покажут 23 сентября, начало — в 14:45 по московскому времени.

Также 23 сентября короткие программы покажут одиночники у мужчин и женщин. Ожидаются выступления Александра Самарина, Андрея Лазукина, Елизаветы Туктамышевой, Александры Трусовой и других.