Андрей Мозалёв показал лучший результат на Кубке Санкт-Петербурге в короткой программе. 18-летний фигурист допустил падение на квад-сальхове и набрал за программу 84,86 балла.

Вторым стал Матвей Ветлугин (78,58), третьим — Роман Атояр (75,35).

Четвёртое место занял Владислав Катичев (67,49), замкнул таблицу после короткой программы Александр Евтухов (63,97). Ещё один заявленный участник Евгений Семененко снялся с турнира.

Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 23 сентября.

Ранее у женщин в короткой программе лучшей стала Анастасия Самофалова (64,08).