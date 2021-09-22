Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в Телеграм-канале видеоподборку голов Дмитрия Хохлова в составе национальной команде. Поводом для этого стал иск бывшего футболиста к компании Facebook. Как стало известно 22 сентября, Дмитрий Хохлов, занимающий пост главного тренера «Ротора», подал в суд за то, что система модерации на Facebook и Instagram автоматически банит его и друзей за употребление его фамилии.

«Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в сети] за сборную России!» — говорится в подписи к видео.

Голы Дмитрия Хохлова. Tg Сборная России по футболу pic.twitter.com/xqcxM1aayq — Великий Твитсби (@greattvetor) September 22, 2021

Хохлов выступал за сборную России с 1996 по 2005 год, приняв участие в Евро-1996 и ЧМ-2002. В национальной команде он отыграл 53 встречи и забил шесть мячй: в ворота Люксембурга (2000 год, 3:0), Греции (2001 год, 3:3), Словении (2001 год, 1:1), Латвии (2001 год, 3:1), Кипра (2003 год, 1:0) и Литвы (2004 год, 4:3).