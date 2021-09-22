Сборная России победила Вьетнам в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу — 3:2.

Счёт открыл на 11-й минуте игрок сборной России Робиньо с передачи Андрея Афанасьева. На 18-й минуте Иван Чишкала увеличил преимущество россиян с передачи Робиньо. Через минуту вьетнамцы отыграли один мяч, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу россиян.

На 30-й минуте Чишкала оформил дубль, вновь с передачи Робиньо. Таким образом, 38-летний натурализованный бразилец стал причастен ко всем трём голам сборной.

На последней минуте Вьетнам отыграл один гол, но уступил 2:3.

В 1/4 финала Россия сыграет с победителем матча Аргентина — Парагвай, который состоится 23 сентября.

В других четвертьфиналах встретятся победители следующих пар:

Венесуэла/Марокко — Бразилия/Япония (на одну из этих команд Россия попадёт в случае выхода в полуфинал)

Испания/Чехия — Португалия/Сербия

Узбекистан/Иран — Казахстан/Таиланд