Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко был раздосадован поражением его «Знамени» в матче группового турнира Кубка России от «Крыльев Советов». Встреча в Ногинске завершилась победой самарцев со счётом 10:0.

После игры 39-летний Павлюченко, покидая поле, проворчал: «Цирк приехал, клоуны остались». После этого журналист «Матч ТВ» попытался взять у него интервью и попросил повторить, что он сказал.

В ответ на это Павлюченко выматерился и молча прошёл в подтрибунное помещение. Реплику форварда телеканал зацензурил, но, судя по последующей реплике ведущего, что «журналист ни в чем не виноват», мат был обращён в его адрес.

Роман Павлюченко в качестве футболиста защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм» и ряда других. В сборной России Павлюченко провёл 51 матч и забил 21 гол, став бронзовым призёром Евро-2008.

В 2020 году нападающий возобновил профессиональную карьеру в ПФЛ (третий по силе дивизион России) в составе «Знамени». В прошлом сезоне он забил 17 голов в 23 матчах ПФЛ, а в нынешнем отметился 5 мячами в 4 встречах ФНЛ-2 (пришла на смену ПФЛ), а также трижды забил в пяти играх Кубка страны.

В матче «Знамя» — «Крылья Советов» свой первый хет-трик в профессиональной карьере сделал 22-летний Дмитрий Цыпченко, а 16-летний Сергей Пиняев забил первые мячи в составе самарского клуба. Помимо дубля, Пиняев также отметился голевым пасом.