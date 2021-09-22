Российская фигуристка Валерия Шульская покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает официальный аккаунт академии «Ангелы Плющенко» в Инстаграме. В комментариях под видео с тренировки один из подписчиков спросил: «Правда, что Шульская в ЦСКА ушла?»

«У нас не тренируется больше», — сообщили в пресс-службе академии.

Шульская занималась в академии Плющенко с сентября 2020 года. Ранее она работала в Оренбурге под руководством Елены Михайловой.

Напомним, что за последний год академию Плющенко покинули Станислава Константинова, Екатерина Рябова, Артём Ковалёв, Алёна Косторная и Александра Трусова.