Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал главным футбольным ньюсмейкером России за последние два дня. Сперва все обсуждали его попадание в расширенный список сборной, первое при Валерии Карпине, затем дубль в ворота «Рубина» — первые голы форварда в сезоне, ну а затем и отказ форварда от вызова в национальную команду. По официальной причине Дзюба недоволен своей текущей формой и не хочет «занимать чьё-то место в команде». Его версию подтвердил и сам Карпин, подчеркнувший, что готов вызвать Дзюбу на ноябрьские игры, если тот будет в подходящей форме.

Можно, конечно, предположить, что всё так, как было преподнесено на официальном уровне. Дзюба только начал восстанавливаться после непростого Евро-2020 и безголевого старта сезона. Сборная – это сбитый график подготовки и риск новой травмы. Но любые слова всегда необходимо заключать в контекст.

А контекст этой истории выходит совсем другой. Мы прекрасно знаем, что Дзюба и Карпин уже давно конфликтуют, а по слухам даже успели подраться несколько лет назад. Когда последнего назначили в сборную, многие решили, что карьере форварда в национальной команде пришёл конец. Дзюба не был вызван на сентябрьские игры отбора, но Карпин объяснил это недостаточной готовностью футболиста. И вроде бы августовская беседа тренера и футболиста доказывала: тренер готов переступить через личные амбиции.

И 20 сентября это произошло. Дзюба оказался в расширенном составе национальной команды. И попади он в состав на игры со Словакией и Словенией, любой результат был бы не в его пользу. Провались сборная с ним, все бы, разумеется, начали винить Дзюбу – его умудрялись ругать даже когда он голы забивал. Сыграй удачно – все бы хвалили не Дзюбу, а пошедшего на компромисс Карпина.

Как известно, месть – это блюдо, которое подают холодным. И Дзюба таким изощрённым образом банально отомстил своему бывшему наставнику. В сентябрьских играх сборная добилась положительного результата, но с реализацией у команды были большие проблемы. Nevasport ещё тогда писал, что Дзюба команде просто необходим. А сейчас, когда Артём снова начал забивать и раздавать передачи, необходим ещё сильнее. Это понял и Карпин, осознавший, что Заболотный – не самая удачная замена бывшему капитану. Но Дзюба ответил ему «нет». Ему и тем хейтерам, которые брызгали желчью в ответ на покер форварда в ворота Сан-Марино. В глазах многих фанатов Дзюба стал олицетворением абсолютного зла и любое действие с его участием воспринимается в штыки. Забил слабым – «только карликам и может забивать», забил сильным – «тянет одеяло на себя», не забил – «бездарность, не умеет играть». Ах, как голевое чутьё Дзюбы помогло бы России в матче с Мальтой! Да, мы тогда победили, но всего лишь 2:0 и пока отстаём от Хорватии по разности мячей. А вспомните дубль Дзюбы в игре со Словенией в марте! Между прочим, в ворота не кого-нибудь, а самого Яна Облака, лучшего вратаря чемпионата Испании. Сейчас России снова играть против словенцев и голкипера «Атлетико».

Кроме того, даже один гол Дзюбы сделает его единоличным рекордсменом по голам за сборную. Сейчас он с 30 мячами делит лидерство с легендой «Зенита» Александром Кержаковым. Один гол – и Дзюба абсолютный лидер.

Впрочем, окончательно ставить крест на перспективах Дзюбы в сборной не стоит. Да, нападающему уже 33 года, в висках уже видна седина, а юношеский запал уходит в прошлое. Но только и Карпин в национальной команде не вечен.

Давайте будем объективны: сейчас сборной России крайне сложно будет выиграть отборочную группу. Даже если команда пройдёт три матча подряд без потерь, скорее всего, Хорватия выступит не хуже, а забьёт больше. В конце концов, в ноябре вице-чемпионам мира играть с Мальтой. И значит к решающей игре в Загребе Хорватия и Россия подойдут в лучшем случае с равным количеством очков. Россиянам необходима будет победа на выезде. Если она не произойдёт, то стыки в этом цикле обещают быть очень тяжёлыми, с мини-турниром и неблагоприятным для России посевом (скажем «спасибо» провалу в рейтинге ФИФА). Короче говоря, вполне возможно, карьера Карпина в сборной завершится в начале следующего года. А значит в новый цикл команда может вернуться с новым тренером. И обновлённым Дзюбой.

Прав ли Дзюба, ставя личные амбиции выше амбиций сборной Карпина? Однозначного ответа на это нет. Понятны желания людей упростить мир, в котором мы живём. Хочется, чтобы в каждом конфликте был один белокурый герой с волевым взглядом и один абсолютный злодей с шаловливыми руками. Но только жизнь гораздо сложнее детских сказок. И глупо вешать на футболистов ярлыки демонов только за их неоднозначные поступки и высказывания. Как бы вам ни хотелось отсортировать всех по категориям «Карпин хороший», «Дзюба плохой».

А господину Александру Тихонову, прежде чем бросаться громкими словами о «предателях родины», стоит хоть немного изучить историю футбола и примеры ухода игроков из сборных по совершенно разным причинам.