Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России по футболу против «Зенита». Сегодня, 22 сентября, 16-летний форвард забил первые мячи за самарский клуб. Ему удался дубль в игре группового раунда Кубка России против «Знамени» (10:0).

«В матче с «Зенитом» вся команда рассчитывает только на победу. Что касается нашего турнирного положения, то не хочу оценивать нас на фоне «Спартака». Могу лишь сказать, что «Крылья» движутся в правильном направлении», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Пиняева.

После восьми туров «Крылья» занимают десятое место в таблице с 10 очками. Столько же очков в копилке «Спартака». «Зенит» лидирует с 20 очками.

Игра «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 25 сентября.