«Крылья Советов» одержали крупнейшую победу в истории Кубка России по футболу. Сегодня, 22 сентября, самарский клуб в групповом раунде Кубка страна разгромил «Знамя» из Ногинска со счётом 10:0.

Предыдущий рекорд был установлен в первом розыгрыше Кубка страны — 14 ноября 1992 года «Уралмаш» из Екатеринбурга (сейчас — «Урал») разгромил «Океан» из Находки со счётом 8:0.

Голами в составе самарцев отметились Данил Липовой (8-я минута), Дмитрий Цыпченко (20, 64, 71), Сергей Пиняев (22, 30), Денис Якуба (77), Иван Сергеев (83, 85) и Гленн Бейл (90).

22-летний Дмитрий Цыпченко впервые во взрослой карьере сделал хет-трик, а 16-летний Сергей Пиняев забил первые мячи в составе самарского клуба. Помимо дубля, вундеркинд также отметился голевым пасом.

В составе «Знамени» на поле вышел бывший нападающий сборной России 39-летний Роман Павлюченко.