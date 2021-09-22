Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо» в матче группового раунда Кубка России — 6:1. Голами в составе туляков отметились Артём Сокол (11-я минута), Кирилл Панченко (14), Даниил Хлусевич (19), Кингс Кангва (44), Зурико Давиташвили (58) и Александру Тудорие (86). У брянской команды единственный мяч провёл Максим Новиков (45+2).

В первом туре группы 3 «Велес» разгромил брянское «Динамо» 3:0. В заключительном туре «Арсенал» и «Велес» разыграют первое место и выход в финальную стадию турнира.

В группе 11 московское «Динамо» разгромило одноклубников из Ставрополя, также забив шесть мячей — 6:0. Голы забили Дмитрий Скопинцев (11), Денис Макаров (28), Константин Тюкавин (35), Даниил Фомин (47), Ярослав Гладышев (71) и Сильвестр Игбун (83). В первом туре группы «Оренбург» победил «Динамо» 3:1.

Наконец ФК «Саранс» обыграл «Химки» в серии пенальти. У химчан отличился Александр Долгов (11), Радик Юсупов забил ответный мяч (62). В серии 11-метровых ударов «Саранск» был успешнее — 7:6.