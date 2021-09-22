Стало известно, сколько украинский боксёр Александр Усик заработает за бой с британцем Энтони Джошуа. Как сообщает Total Sport, гонорар Усика составит 3,5 миллиона евро и может вырасти до 5,8 миллиона благодаря продажам телетрансляций.

Поединок Усика и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.

Энтони Джошуа владеет чемпионскими поясами WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе. Он будет защищать все четыре титула. Усик — бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе.

На профессиональном ринге Усик провёл 18 боёв и во всех одержал победы (13 — нокаутом). В супертяжёлом весе украинец провёл два поединка, завоевав во втором пояс WBO Intercontinental, отобрав его у британца Дерека Чисоры.

На счету Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение в 25 боях.