Сегодня, 23 сентября, стартует второй соревновательный день первого этапа Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

Первыми на лёд выйдут танцевальные дуэты, которые покажут произвольный танец. В состязаниях участвуют три пары. После ритм-танца первыми идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (78,24), вторыми — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (61,35), третьими — Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев (43,71).

Старт произвольного танца намечен на 15:00 по московскому времени.

В 15:45 на лёд выйдут женщины, которые покажут короткую программу. В числе участниц — призерки чемпионата мира-2021 Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Помимо них, в этапе примут участие Елизавета Шорохова, Ольга Никонорова, Анастасия Морозова, Анастасия Рябоконь, Полина Туманова, Арина Онищенко, Мария Крыжова, Ксения Зевахина, Станислава Молчанова, Полина Свириденко, Мария Пулина, Вероника Яметова, Рената Губашева и Анастасия Воронина.

В 18:15 стартует короткая программа мужчин. В ней выступят Георгий Марков, Александр Самарин, Михаил Полянский, Роман Савосин, Артём Лежеев, Иван Соболев, Георгий Шестернёв, Фёдор Судаков, Андрей Лазукин, Пётр Гуменник и Алексей Ерохов.