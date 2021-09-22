На Олимпийском стадионе в Киеве стартовал матч за Суперкубок Украины по футболу. В игре встречаются донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». Судит поединок арбитр Андрей Коваленко.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Шахтёр»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Педриньо, Лассина Траоре.

«Динамо»: Бойко, Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Сидорчук, Де Пена, Супряга.

Суперкубок Украины будет разыгран в 18-й раз. Девять раз его выигрывало «Динамо», восемь — «Шахтёр». В случае победы сегодня дончане сравняются по титулам с киевлянами.

Помимо «Динамо» и «Шахтёра» в Суперкубке Украины по разу играли полтавская «Ворскла», симферопольская «Таврия», донецкий «Металлург» и одесский «Черноморец», но все они терпели поражения. Последние три трофея подряд выиграло «Динамо», обыгравшее «Шахтёр» поочерёдно 1:0, 2:1 и 3:1.