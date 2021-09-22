Телеканал «Матч ТВ» опубликовал фрагмент тренировки российского фигуриста Марка Кондратюка. 18-летний ученик Светланы Соколовской готовится выступить на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. Судя по видео, фигурист перед стартом сезона подстригся.

Турнир в Оберстдорфе в текущем сезоне служит дополнительной квалификацией на Олимпийские игры в Пекине.

Кондратюк будет подтверждать третью квоту для России в мужском катании на ОИ-2022, право на которую завоевали Евгений Семененко и Михаил Коляда на ЧМ-2021.

Короткая программа у мужчин стартует завтра в 10:00 по московскому времени, а произвольную программу фигуристы покажут в пятницу, 24 сентября, в 15:15 по Москве.

Также на турнире пройдут соревнования в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.