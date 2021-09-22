«Ростов» уступил «Чайке» в матче группового турнира Кубка России-2021/22 — 0:1. Единственный мяч провёл Иван Олейников на 22-й минуте.

Клуб из Песчанокопского выступает в ФНЛ-2, третьем по силе дивизионе России. В первом туре «Чайка» победила представителя ФНЛ «Торпедо», также со счётом 1:0, и стала первым участником 1/8 финала Кубка России. В заключительном туре группы 5 «Ростов» и «Торпедо» проведут матч, не имеющий турнирного значения.

Напомним, что перед началом сезона «Чайка» была исключена из ФНЛ за проведенный в прошлом договорной матч.

«Ростов» в августе этого года возглавил Юрий Сёмин, сменивший Валерия Карпина. В семи проведённых под его руководством матчах доначне одержали только одну победу и трижды сыграли вничью.