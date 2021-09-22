Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев не прошёл в Государственную думу РФ нового созыва, сообщает «Коммерсант». Заслуженный тренер России участвовал в голосовании от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Дагестане.

Газзаев вошёл в состав «Справедливой России» в 2016 году и в том же году был избран в Госдуму. В 2020 году он возглавил комитет по делам национальностей.

В качестве футболиста Газзаев защищал цвета «Спартака» из Орджоникидзе (сейчас — «Алания»), ростовского СКА, московских «Локомотива» и «Динамо» и тбилисского «Динамо». В сборной СССР Газзаев провёл 8 матчей и забил 4 мяча.

Более серьёзных успехов Газзаев добился в качестве тренера. В разные годы он возглавлял «Аланию» («Спартак»), московские «Динамо» и ЦСКА, сборную России и киевское «Динамо».

Под его руководством владикавказский клуб в 1995 году стал чемпионом России, прервав гегемонию московского «Спартака». С ЦСКА Газзаев выиграл три чемпионата, четыре Кубка, два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА-2004/05, первый еврокубковый трофей для российских клубов.

С киевским «Динамо» Газзаев выиграл Суперкубок Украины-2009, а в конце сезона-2009/10 покинул клуб и де-факто закончил с тренерской деятельностью. В сезоне-2012/13 он вновь недолго поруководил «Аланией», занимая также пост президента клуба. В 2014-м владикавказцы обанкротились.

Сборной России Газзаев руководил с 2002 по 2003 год.