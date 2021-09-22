«Монако» обыграл «Сент-Этьен» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу — 3:1. Счёт в составе монегасков на 27-й минуте открыл Кевин Фолланд. На 41-й минуте Денис Буанга забил ответный мяч.

Во втором тайме на поле в составе «Монако» появился россиянин Александр Головин. На 61-й минуте на замену вышел Виссам Бен Йеддер, который и стал главным героем встречи. Через минуту форвард реализовал пенальти, а на 86-й минуте оформил дубль.

Головин в нынешнем сезоне провёл во всех турнирах девять матчей, забил два мяча и сделал две голевых передачи.

«Монако» в таблице Лиги 1 занимает 12-е место с восемью очками. «Сент-Этьен» идёт предпоследним с тремя очками. Команда не одержала ещё ни одной победы в сезоне.