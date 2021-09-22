Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес может возглавить «Барселону», утверждает журналист Гийом Балаге в Твиттере. По данным источников, испанский специалист сам хотел бы возглавить каталонцев, однако не хочет пока покидать национальную команду.

Сперва Мартинес хочет провести решающие матчи Лиги наций. 7 октября Бельгия проведёт полуфинальный поединок с Францией, а три дня спустя состятся финал и матч за третье место. После этих игр он готов рассмотреть вариант смены работы. При этом Королевская футбольная федерация Бельгии хочет сохранить Мартинеса до чемпионата мира-2022 в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре.

Мартинеса в сборной Бельгии может сменить его ассистент Тьерри Анри. Экс-капитан сборной Франции также может войти в штаб Мартинеса в «Барсе», цвета которой защищал в бытность футболистом.

На данный момент «Барселону» возглавляет Рональд Куман. Под его руководством в прошлом сезоне команда выиграла Кубок Испании, а в нынешнем идёт после четырёх игр на восьмом месте в таблице с 8 очками. При этом большинство конкурентов «Барселоны» провели пять-шесть матчей.