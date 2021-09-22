«Севилья» победила «Валенсию» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу — 3:1. К 22-й минуте команда из Андалусии повела уже 3:0. Счёт открыл Папу Гомес, забивший уже на третьей минуте встречи. Через 12 минут Тони Лато поразил собственные ворота.

На 22-й минуте Рафаэль Мир довёл счёт до крупного.

На 31-й минуте «Валенсия» отыграла один мяч — отличился Уго Дуро. Во второй половине встречи голов забито не было.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил вторую встречу подряд из-за травмы. В двух этих играх «летучие мыши» потерпели два поражения подряд — первые в сезоне. В предыдущем туре «Валенсия» уступила дома «Реалу» 1:2.