Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал свой новый контракт с клубом. После дебютного сезона на контракте новичка 24-летний форвард заключил пятилетнее соглашение на общую сумму 45 миллионов долларов (по 9 за год).

«Никакого давления, — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в Твиттере. — Теперь всё просто, ведь я подписал контракт. Это хоккей».

В прошлом сезоне Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку НХЛ. Новый контракт делает его самым высокооплачиваемым игроком клуба, а также седьмым по зарплате в НХЛ среди россиян.

Больше Капризова получают Артемий Панарин (11,642 млн долларов в «Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский (10 млн долларов в «Флориде Пантерс»). Также Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров и Александр Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — по 9,5 млн.