Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес стал игроком катарского «Аль-Райяна», сообщает официальный сайт клуба. Подробности сделки не разглашаются. По данным журналистов, контракт 30-летнего футболиста рассчитан на три сезона.

Хамес Родригес стал футболистом «Эвертона» летом прошлого года, перейдя из мадридского «Реала». В сезоне-2020/21 он провёл во всех турнирах 26 матчей, забил забил 6 голов и сделал 10 передач.

Летом клуб из Ливерпуля планировал продать Хамеса, в числе претендентов на него назывался «Зенит».

Ранее Хамес защищал цвета колумбийского «Энвигадо», аргентинского «Банфилда», португальского «Порту», французского «Монако», испанского «Реала» и немецкой «Баварии». В составе сборной Колумбии хавбек провёл 80 матчей и забил 23 мяча, взял бронзу Кубка Америки-2016 и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2014.