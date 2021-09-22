Донецкий «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка Украины-2021. В матче на Олимпийском стадионе в Киеве горняки разгромили столичное «Динамо» со счётом 3:0.

Счёт на 30-й минуте открыл Лассина Траоре. На 54-й форвард оформил дубль. Окончательный счёт встречи установил Алан Патрик на 61-й минуте.

Команды играли в следующих составах:

«Шахтёр»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Соломон, 67), Майкон, Степаненко (Антонио, 78), Педриньо (Конопля, 88), Алан Патрик, Марлос (Кривцов, 67), Траоре (Сикан, 78).

«Динамо»: Бойко, Кендзёра (Караваев, 67), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70), Супряга (Гармаш, 66).

Суперкубок Украины разыгран в 18-й раз. «Шахтёр» выиграл его в девятый раз, сравнявшись по титулам с киевлянами.

Помимо «Динамо» и «Шахтёра» в Суперкубке Украины по разу играли полтавская «Ворскла», симферопольская «Таврия», донецкий «Металлург» и одесский «Черноморец», но все они терпели поражения. Предыдущие три трофея подряд выиграло «Динамо», обыгравшее «Шахтёр» поочерёдно 1:0, 2:1 и 3:1.