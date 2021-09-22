Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал ЧМ. Кирилл Капризов заключил один из крупнейших контрактов в НХЛ. Стартовали Кубок Санкт-Петербурга и первый этап Кубка России по фигурному катанию. «Крылья Советов» победили в Кубке России со счётом 10:0. «Шахтёр» выиграл Суперкубок Украины. Самые интересные новости спорта 22 сентября – в дайджесте Nevasport.

«Миннесота» объявила о продлении контракта с Капризовым на 5 лет

Российский хоккейный нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Стороны достигли соглашения о продлении контракта на пять лет, и зарплата хоккеиста составит 9 миллионов долларов за сезон. В общем по контракту «Миннесота» выплатит Капризову 45 миллионов долларов.

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне по рейтингу Forbes

Португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира за сезон-2021/22 по версии журнала Forbes. По данным издания, за один сезон он сможет заработать 125 миллионов долларов до вычета налогов.

Российский футболист дисквалифицирован на 48 матчей

Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев получил длительную дисквалификацию за инцидент в игре против клуба «Гёфис/Заттайнс». Во время матча Арсанукаев ударил соперника головой, за что получил вторую жёлтую карточку. После этого футболист затребовал у судьи объяснений, за что его удалили, а затем ответил ему, что покажет, за что стоит наказывать и головой сломал футболисту соперника нос.

В Петербурге представили эмблему финала ЛЧ 2021/22

Логотип финала Лиги чемпионов 2021/22 с достопримечательностями Петербурга показали в ходе инспекционного визита УЕФА 22 сентября на стадионе «‎Газпром Арена».

Бригада Мешкова рассудит «Зенит» и «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ

Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на матче петербургского «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов» в 9-м туре Российской Премьер-лиги. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, на линиях ему будут помогать лайнсмены Арам Петросян и Алексей Воронцов. Четвертым арбитром встречи назначен Ян Бобровский.

Самофалова выиграла короткую программу на Кубке СПб, Гулякова с падением с трикселя — предпоследняя

Российская фигуристка, воспитанница петербургской СШОР Анастасия Самофалова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки его фамилии

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на популярную социальную сеть Facebook. По словам экс-футболиста сборной России, ему надоело, что его и его друзей автоматически банят из-за его фамилии.

Аделина Сотникова объявила об участии в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова объявила, что примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Крылья Советов» забили 10 голов команде Романа Павлюченко, у 16-летнего Пиняева дубль

«Крылья Советов» разгромили ногинское «Знамя» в матче группового турнира Кубка России со счётом 10:0. Голами в составе самарцев отметились Данил Липовой (8-я минута), Дмитрий Цыпченко (20, 64, 71), Сергей Пиняев (22, 30), Денис Якуба (77), Иван Сергеев (83, 85) и Гленн Бейл (90).

Худайбердиева и Базин — лучшие в ритм-танце на первом этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани стартовали выступления танцевальных дуэтов. Сегодня, 22 сентября, состоялся ритм-танец. Лучший результат показали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их результат — 78,24 балла.

Мозалев выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга, несмотря на падение

Андрей Мозалёв показал лучший результат на Кубке Санкт-Петербурге в короткой программе. 18-летний фигурист допустил падение на квад-сальхове и набрал за программу 84,86 балла.

Россия обыграла Вьетнам в 1/8 финала ЧМ по футзалу, у Робиньо — гол и 2 паса

Сборная России победила Вьетнам в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу — 3:2. В 1/4 финала Россия сыграет с победителем матча Аргентина — Парагвай, который состоится 23 сентября.

«Арсенал» и «Динамо» забили по 6 голов в матчах Кубка России

Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо» в матче группового раунда Кубка России — 6:1. В группе 11 московское «Динамо» разгромило одноклубников из Ставрополя, также забив шесть мячей — 6:0.

«Чайка» сенсационно обыграла «Ростов» и первой вышла в 1/8 финала Кубка России

«Ростов» уступил «Чайке» в матче группового турнира Кубка России-2021/22 — 0:1. Единственный мяч провёл Иван Олейников на 22-й минуте.

«Монако» с Головиным выиграло у «Сент-Этьена»

«Монако» обыграло «Сент-Этьен» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу — 3:1. Во втором тайме на поле в составе «Монако» появился россиянин Александр Головин.

«Валенсия» без Черышева потерпела второе поражение подряд

«Севилья» победила «Валенсию» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу — 3:1. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил вторую встречу подряд из-за травмы.

«Шахтёр» разгромил «Динамо» и выиграл Суперкубок Украины

Донецкий «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка Украины-2021. В матче на Олимпийском стадионе в Киеве горняки разгромили столичное «Динамо» со счётом 3:0.