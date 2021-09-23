Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Гонка прошла на трассе комплекса «Жемчужина Сибири».
Во время гонки Куклина допустила один промах на огневом рубеже, дистанцию в 15 километров она преодолела за 47 минут и 17,2 секунды.
На втором месте расположилась Наталья Гербулова с двумя промахами и более чем минутным отставанием. На третьем месте располагается Евгения Буртасова (Павлова), она допустила одну ошибку на огневом рубеже и проиграла Куклиной более двух минут. Во время гонки у неё сломалась палка, но это не помешало показать хороший результат.
В шестерку сильнейших также попали Виктория Сливко, Кристина Резцова и Кристина Дюпина.
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