Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Гонка прошла на трассе комплекса «Жемчужина Сибири».

Во время гонки Куклина допустила один промах на огневом рубеже, дистанцию в 15 километров она преодолела за 47 минут и 17,2 секунды.

На втором месте расположилась Наталья Гербулова с двумя промахами и более чем минутным отставанием. На третьем месте располагается Евгения Буртасова (Павлова), она допустила одну ошибку на огневом рубеже и проиграла Куклиной более двух минут. Во время гонки у неё сломалась палка, но это не помешало показать хороший результат.

В шестерку сильнейших также попали Виктория Сливко, Кристина Резцова и Кристина Дюпина.