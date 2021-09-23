Ольга Елисеева, которая представляет шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову, рассказала, что пловчиха планирует принять участие на всех этапах Кубка мира-2021.

Соревнования начинаются в Берлине 1 октября, потом спортсмены примут участие в стартах в Будапеште (с 7 по 9 октября), далее отправятся в Доху (23-25 октября), финальный этап примет Казань (28-30 октября).

Юлия Ефимова в последний раз выступала на официальных стартах на Олимпиаде-2020 в Токио. Там она заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом. Ефимова тогда сообщила, что была совсем не в форме на той Олимпиаде. На коронную дистанцию 200 м брассов спортсменка отобраться не смогла.