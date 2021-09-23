В Сызрань из Америки прилетела ракета. И нет, речь не о боевых действиях — ведь ракета русская и место ей на льду. После турнира U.S. International Figure Skating Classic в американском Норвуде Александра Трусова приехала на первый этап Кубка России в Сызрани.

С учетом контрольных прокатов фигуристка катает свои программы уже третью неделю подряд, и хоть выступления в Челябинске соревнованиями не назовёшь, на них Саша вышла с максимальным контентом и впервые приземлила пять квадов. Через пару дней она перенесла перелёт за океан, 7-часовую разницу во времени и выступила на турнире с полным арсеналом квадов. Получилось не сильно хорошо. Ещё один перелёт за океан — теперь обратно, а затем поездка в Сызрань, о которой изначально известно не было. Между прочим, тоже со сменой часовых поясов, поскольку Сызрань опережает Москву на один час.

Зачем тренеры решили так погонять Сашу, хотя ещё серия Гран-при не стартовала? Пока из группы Тутберидзе такой жёсткий график только у неё. Кажется, что это способ бороться с «невыкатыванием» квадов в соревновательном режиме. Как показал турнир в США, эта проблема все еще с Трусовой — после хорошего проката в Челябинске фигуристка развалилась в произвольной программе в Норвуде. Можно списывать это на резкую смену часовых поясов, однако такие прокаты преследуют Сашу на протяжении всей ее взрослой карьеры.

Александра Трусова. Фото: сайт ФФККР

Трусова понимает, что для победы на Олимпиаде ей нужны будут чистые прокаты со всеми её четверными, и похоже, что этого решили добиваться практикой. Вряд ли бы Сашу отправили в Сызрань, если бы в Норвуде все пошло как по маслу и хотя бы четыре из пяти квадов она приземлила. А раз не получилось, надо пробовать еще раз.

Бетина Попова объясняет это тем, что Саше необходимо тренировать свой контент в соревновательных условиях. «Тренерский штаб хорошо все распланировал на этот сезон. Я уверена, они все учли. Все идёт по плану. Кроме того, частые выступления – это просто тренировка её прыжкового контента», — отметила экс-фигуристка.

Если психологически к главным стартам собираться не получалось, то стартовать как можно больше, пока это не превратится в рутину и не появится уверенность в собственных силах. Но этот путь чреват тем, что травмироваться можно гораздо проще, причём можно получить повреждение как просто от жёсткого падения с четверного, так и заработать стрессовый перелом от большого количества нагрузки на ту или иную ногу.

Сегодня, 23 сентября, Трусова выйдет на лед «Сызрань-Арены» с короткой программой (триксель в тренировочном прогоне вновь не удался), а уже завтра будет катать убийственную произвольную. Пожелаем ей удачи — и здоровья.