В Сызрань из Америки прилетела ракета. И нет, речь не о боевых действиях — ведь ракета русская и место ей на льду. После турнира U.S. International Figure Skating Classic в американском Норвуде Александра Трусова приехала на первый этап Кубка России в Сызрани.

С учетом контрольных прокатов фигуристка катает свои программы уже третью неделю подряд, и хоть выступления в Челябинске соревнованиями не назовёшь, на них Саша вышла с максимальным контентом и впервые приземлила пять квадов. Через пару дней она перенесла перелёт за океан, 7-часовую разницу во времени и выступила на турнире с полным арсеналом квадов. Получилось не сильно хорошо. Ещё один перелёт за океан — теперь обратно, а затем поездка в Сызрань, о которой изначально известно не было. Между прочим, тоже со сменой часовых поясов, поскольку Сызрань опережает Москву на один час.

Зачем тренеры решили так погонять Сашу, хотя ещё серия Гран-при не стартовала? Пока из группы Тутберидзе такой жёсткий график только у неё. Кажется, что это способ бороться с «невыкатыванием» квадов в соревновательном режиме. Как показал турнир в США, эта проблема все еще с Трусовой — после хорошего проката в Челябинске фигуристка развалилась в произвольной программе в Норвуде. Можно списывать это на резкую смену часовых поясов, однако такие прокаты преследуют Сашу на протяжении всей ее взрослой карьеры.

Трусова понимает, что для победы на Олимпиаде ей нужны будут чистые прокаты со всеми её четверными, и похоже, что этого решили добиваться практикой. Вряд ли бы Сашу отправили в Сызрань, если бы в Норвуде все пошло как по маслу и хотя бы четыре из пяти квадов она приземлила. А раз не получилось, надо пробовать еще раз.

Бетина Попова объясняет это тем, что Саше необходимо тренировать свой контент в соревновательных условиях. «Тренерский штаб хорошо все распланировал на этот сезон. Я уверена, они все учли. Все идёт по плану. Кроме того, частые выступления – это просто тренировка её прыжкового контента», — отметила экс-фигуристка.

Если психологически к главным стартам собираться не получалось, то стартовать как можно больше, пока это не превратится в рутину и не появится уверенность в собственных силах. Но этот путь чреват тем, что травмироваться можно гораздо проще, причём можно получить повреждение как просто от жёсткого падения с четверного, так и заработать стрессовый перелом от большого количества нагрузки на ту или иную ногу.

Сегодня, 23 сентября, Трусова выйдет на лед «Сызрань-Арены» с короткой программой (триксель в тренировочном прогоне вновь не удался), а уже завтра будет катать убийственную произвольную. Пожелаем ей удачи — и здоровья.