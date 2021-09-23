Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова допустила падение во время прогона короткой программы на тренировке перед стартом этапа Кубка России в Сызрани.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов в своем телеграм-канале.

В начале прогона фигуристка зашла на тройной аксель и упала с него. До прогона спортсменка делала несколько попыток тройного акселя и не падала, хотя были как удачные, так и не очень удачные прыжки.

В олимпийском сезоне фигуристка выступает в короткой программе под музыку из фильма «Фрида».

На прошлой неделе Александра Трусова соревновалась на турнире в Норвуде (пригород Бостона, США). Соревнования в женском одиночном катании фигуристка выиграла, хоть и допустила несколько ошибок в обеих программах.