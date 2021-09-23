Олимпийская чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах, министр спорта Волгоградской области Татьяна Лебедева поделилась своим мнением относительно развития спорта и общества в сочетании с новыми технологиями.

Разговор со «СЭ» начался с обсуждения идеи бойкота Олимпийских из-за антидопинговых санкций, участии в соревнованиях трансгендеров и девушек с высоким уровнем тестостерона, а также о недалеком будущем, в котором чемпион, возможно, смогут «вырастить» прямо в пробирке.

Экс-легкоатлетка считает, что исследования в спорте могут помочь вылечить многие заболевания, а в спорте — достичь нечеловеческих результатов. Лебедева считает, что не нужно бояться экспериментов над своим телом.

«Ведь та же вакцинация, по сути, тоже сейчас один большой эксперимент над человечеством. Не прошло и трех лет, чтобы говорить о полной безопасности вакцины», – считает Лебедева. Однако все идут и прививаются, как добровольцы.

Татьяна Лебедева считает, что в будущем спортсмены будут менять свой генный код для развития науки и новых рекордов. В результате может получиться «Формула-1», в которой будет создаваться идеальный чемпион.