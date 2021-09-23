Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не допустила ошибок при прогоне короткой программы перед стартом этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов в своем телеграм-канале, Туктамышева приземлила в прогоне идеальный тройной аксель, затем выполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также прыгнула тройной флип. Вне прогона фигуристка несколько раз приземлила тройной аксель и выехала с него.

Напомним, старт короткой программы женщин назначен на 15:30 по московскому времени. Туктамышева получила 7-й стартовый номер и выйдет на лед второй во второй по счету разминке. Соревнования проходят на арене Ледового Дворца Спорта «Сызрань-Арена».