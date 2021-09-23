Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о том, как адаптировался к жизни в США.

Нападающий столичной команды рассказал, что ему помогал персональный помощник, к которому можно было обратиться по любому вопросу.

Овечкину, по приеду в Америку, сразу сказали: «Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь позвонить или менеджерам, или игрокам, или своему помощнику».

Александр отметил, что в процессе адаптации его поддерживал партнер по команде Дайнюс Зубрус.

«В команде был еще русскоязычный игрок – Дайнюс Зубрус, вот он мне очень сильно помогал», – поделился Овечкин. Литовский хоккеист часто сопровождал Александра в походах по магазинам, ресторанам, рассказывал, как вести себя на деловых встречах.

Александр Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз».