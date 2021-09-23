Во встрече 6-го тура испанской Примеры форвард «Атлетико» Луис Суарес принёс клубу победу со счётом 2:1. Футболист оформил дубль. Уругваец забил на 78-й и 90+1-й минутах. Это позволило говорить о новом рекорде футболиста.

El Pais сообщает, что Луис Суарес забивал на каждой минуте матча в своей карьере. 78-я минута была единственной, на которой уругваец ранее не поражал ворота соперника. То есть, в бомбардирской копилке Суареса теперь есть голы с 1-й по 90+7-ю минуту матча.

Из играющих в настоящее время футболистов подобным достижением могут похвастаться Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

Луис Суарес за свою карьеру сыграл в 661 матче во всех клубах и турнирах. Уругваец забил 427 голов и отдал 238 результативных передач.