Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал шлем, в котором он будет выступать на Гран-при России Формулы-1. На нём нанесены имена всех российских победителей и призёров Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

Гонщики обычно готовят особенные шлемы на домашние Гран-при. Никита изменил концепцию цвета аксессуара и добавил две важные детали.

Мазепин нанё на шлем имена всех призеров Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио, выступающих за Россию. Так гонщик хочет выразить благодарность и восхищение спортсменам.

Еще один важный атрибут – хэштег «доброшрифт». Он принадлежит благотворительному фонду.

Напомним, гонка Гран-при Формулы-1 в Сочи состоится в воскресенье, 26 сентября.