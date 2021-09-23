Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов рассказал о работе по восстановлению в правах Союза биатлонистов России и Всероссийской федерации легкой атлетики в интервью «Известиям».

СБР, по словам генерального директора РУСАДА – один из критерий восстановления агентства в правах. Основная роль антидопингового агентства сейчас – восстановлени соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Важно стать полноправным участником международных антидопинговых правоотношений.

Михаил Буханов сообщил, что РУСАДА прикладывает максимальные усилия для восстановления в правах СБР и ВФЛА. Чиновник видит, что это важно для будущих поколений атлетов, ведь спорт – это их жизнь.

ВФЛА лишили членства в международной федерации в ноябре 2015 года. Причиной стал громкий допинговый скандал в российской легкой атлетике.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но Россия лишилась права проведения соревнований под эгидой IBU.