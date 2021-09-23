В Тюмени стартовал летний чемпионат России по биатлону. Для множества членов сорной России — это возможность проконтролировать ход подготовки к зимнему сезону, пускай и условия гонок немного отличаются. Nevasport подводит итоги первого соревновательного дня на «Жемчужине Сибири».

Во-первых, стоит отметить, что первые гонки не бежали лидеры сборных — Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Светлана Миронова и некоторые другие биатлонистки пропустили индивидуальную гонку у женщин, подопечные Сергея Башкирова Матвей Елисеев, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Но призёры индивидуальной гонки также заявляли о нехорошем самочувствии, однако они все равно выступили. Например, Лариса Куклина выиграла 15-километровку с хорошим преимуществом и всего одной ошибкой на стрельбе, однако собственными ощущениями на трассе недовольна — чувствовала себя хуже, чем обычно. По словам тренера Михаила Шашилова, всю программу ЧР Куклина будет бежать по просьбе региона (как и Виктория Сливко) — но как это скажется на её состоянии в дальнейшем? Большой вопрос.

Хорошо с точки зрения хода в гонке смотрелась Кристина Резцова, которая пропустила прошлый сезон из-за рождения ребёнка. Со стрельбой пока дела плохи — 5 промахов на четырёх рубежах, однако ногами Кристина выиграла у всех и сумела забраться на пятое место. Собой осталась Евгения Буртасова (Павлова) — после 3-го места в гонке она начала оправдываться, что бегать на лыжероллерах не умеет, хотя результат для межсезонья показала вполне приемлемый.

В мужской гонке, в основном, можно было посмотреть на молодёжь и биатлонистов группы Юрия Каминского, правда, порадовали из них не все. Лидер сборной Эдуард Латыпов как будто заматерел за межсезонье и выглядит на трассе гораздо внушительнее, но пока в гонке это ему не помогает — на рубежах Латыпов был крайне неточен, что откинуло его за пределы топ-10. Зато сработала связка Даниил Серохвостов — Антон Бабиков: опытный и молодой биатлонисты шли практически вместе и помогали друг другу проходить трассу. Бабиков, в итоге, оказался точнее на рубежах и выиграл гонку, а Серохвостов показал лучший ход и стал 4-м.

Уже со следующей гонки к турниру подключатся и остальные сборники — и вот тогда за их борьбой будет наблюдать еще интереснее.