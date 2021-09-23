Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени. Соревнования проходят на трассах комплекса «Жемчужина Сибири».

По ходу дистанции Бабиков сделал лишь один промах — на последнем огневом рубеже, что не помешало ему прийти к финишу 20-километровой гонки с первым временем.

На втором месте расположился представитель Тюменской области Денис Таштимеров, он прошёл всю дистанцию без промахов и уступил 10,2 секунды лидеру.

На третьей строчке остался представитель Пермского края Иван Колотов, он допустил один промах на огневых рубежах и уступил окоо 49 секунд первому месту.

Эдуард Латыпов выступил в гонке неудачно, он остался за пределами десятки сильнейших.