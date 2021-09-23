Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что в команду будут привлекаться молодые спортсменки.

Специалист считает главной проблемой женского биатлона отсутствие лидера. Спортсменки боятся брать первенство в команде. Шашилов отметил молодых спортсменок – Горееву и Шевченко. Специалист заметил, что девушки работают на каждой тренировке, подстегивают ровесниц и возрастных спортсменок.

Шашилов сказал, что Светлана Миронова не дает интервью потому, что переживает. Она работает на тренировках и, скорее всего, скоро это будет видно по результатам гонок.

«Будем подбирать молодежь. Лучше пусть будет молодая 35-1, чем возрастная 25-й», – заявил Шашилов.

Напомним, в группе Михаила Шашилова тренируются Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.