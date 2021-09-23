Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев выиграл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

В короткой программе фигурист допустил одно падение и набрал более 84 баллов. Затем в произвольной фигурист выступил неудачно, упав с двух тройных акселей, а также допустив падения на четверном сальхове и очень жесткое приземление на четверном тулупе. Общая сумма баллов — 229.45.

Второе место занял представитель СШОР «Звездный Лед» Матвей Ветлугин, его результат — 209,61 балла. Этот фигурист также допустил ряд ошибок в произвольной программе, в частности, упал с тройного акселя.

Третье место занял Владислав Катичев. Его результат по сумме двух программ — 208,11 балла.