Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда планирует вставить выбитый зуб.

«Вставлю после карьеры. Не всю же жизнь ходить беззубым», – заявил форвард. Овечкин считает, что сейчас вставлять зуб нет смысла. Он опять вылетит.

В июле российский нападающий подписал новый контракт с «Вашингтоном». Он рассчитан на 5 лет. Овечкин заработает $47,5 млн. Александр выступает в «Вашингтоне» с 2005 года. Это его единственный клуб в НХЛ. В составе «столичных» Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил 730 шайб за карьеру. Лидирует в рейтинге Гретцки с 894 голами.