Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата России Марк Кондратюк без ошибок откатал короткую программу на турнире серии ISU Challenger — Nebelhorn Trophy.

Фигурист представил свою короткую программу под саундтрек из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем». Свой прокат он начал с каскада из четверного тулупа и двойного тулупа, затем прыгнул тройной аксель и завершил программу четверным сальховом с выездом в тройку.

Судьи оценили выступление Марка Кондратюка в 81,48 балла, из которых 42,48 — за технику.

Пока Кондратюк идет на втором месте, до окончания короткой программы выступят еще шесть фигуристов. Лидирует в турнирной таблице представитель США Винсент Чжоу с результатом в 97,35 баллов.