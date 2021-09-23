Российский теннисист Аслан Карацев закончил своё выступление на турнире в Нур-Султане.

Во втором круге Аслан проиграл теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувуори со счетом 6:7(6:8), 4:6. Победитель матча сделал два эйса, один раз допустил двойную ошибку и сделал четыре брейка. Карацев один раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и три брейка.

В третьем круге турнира в Нур-Султане финский теннисист встретится с белорусом Ильей Ивашко.

Напомним, в марте 2021 года Карацев выиграл первый титул на ATP в паре с Андреем Рублевым. Через неделю Аслан взял первый титул ATP в одиночном разряде на Открытом чемпионате Дубая 2021 года. В финале он победил Ллойда Харриса. На летний ОИ-2020 в Токио Карацев выиграл серебряную медаль в паре с Еленой Весниной.