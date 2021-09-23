Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Артем Дзюба пока не может реализовать преимущество сборной России. Фото: youtube

Стала известна причина, по которой нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от вызова в национальную сборную для выступления в октябрьских отборочных матчах к ЧМ-2022 в Катаре.

20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный список игроков, вызванных на матчи. Кроме Дзюбы в заявку были включены 4 форварда: Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный и Гамид Агаларов.

На следующий день, 1 сентября, Артём Дзюба отказался от вызова из-за плохой физической формы.

«У Артёма – новая причина не играть за сборную. Он, оказывается, поставил элайнеры для исправления прикуса. Говорит, даже дышать тяжело», – написал в Telegram-канале журналист Кирилл Легков.

На это сообщение отреагировал агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов. Он рассказал, что в элайнерах можно тренироваться и играть. По мнению Антона Смирнова, конструкция не может влиять на дыхание.

В октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией в матчах отбора к ЧМ-2022 в Катаре.