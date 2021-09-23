На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани сегодня, 23 сентября, состоятся выступления девушек-одиночниц с короткими программами.

Соревнования проходят в ледовом дворце «Сызрань-Арена». Начало выступления женщин назначено на 15:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений девушек можно будет увидеть на официальном сайте Первого канала здесь.

Во второй разминке под вторым номером будет выступать чемпионка мира и Европы, действующая вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Ей достался 7-й стартовый номер.

В третьей разминке оказалась бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Ей достался 13-й стартовый номер, она выйдет на лёд третьей по счету в заключительной разминочной группе.