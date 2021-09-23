Молодежная команда «Зенита» под руководством Константина Зырянова примет ровесников чеченского «Ахмата» на стадионе «Смена» в рамках 10-го тура группы «Б» М-Лиги. Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

«Зенит»-м в первых девяти турах победил в шести матчах. Питерская команда занимает третью строчку в группе «Б» с восемнадцатью очками. «Ахмат» идет на седьмой строчке в группе с шестью набранными очками.

Последняя личная встреча команд состоялась 23 июля и завершилась победой «Зенита»-м с минимальным преимуществом. Матч завершился со счётом 1:2.

Встреча молодежных команд будет показана в прямом эфире «Зенит-ТВ»на YouTube-канале клуба и в группе «Газпром»-Академии в социальной сети Вконтакте.