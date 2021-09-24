В пятницу, 24 сентября, открывается гоночный уикенд Гран-при Сочи Формулы-1. В этот день состоится две серии свободных заездов.

Первая сессия свободных заездов начнется в 11.25 по московскому времени.

Вторая – в 14.55 по московскому времени.

Заезды покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире.

Гран-при Формулы-1 в Сочи включает три тренировочных сессии, квалификации и гонки, в которой определится победитель.

В Сочи дебютирует российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин.

Напомним, это предпоследний этап Гран-при Формулы-1 в России на «Сочи Автодроме». С 2023 года заезды будут проходить в Санкт-Петербурге на трасса «Игора Драйв.»