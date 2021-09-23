Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, выиграли первый этап Кубка России в Сызрани.

Соревнования прошли на стадионе «Сызрань-Арена». В турнире по танцам на льду в категории «Мастера спорта» участвовало три пары.

В сумме за два танца Худайбердиева и Базин, представляющие Московскую область, набрали 196.50 балла. Они стали первыми как в ритм-танце, так и в произвольном танце.

Второе место у представителей Самарской области Ангелины Лазаревой и Максима Прокофьева. Их танцы судьи оценили в сумме на 155,29 балла.

Третье место заняли представители Нижегородской области Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев. Их результат за два выступления в Сызрани — 110,20 балла.