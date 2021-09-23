На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани стартовала короткая программа в соревнованиях женщин.

Прямую трансляцию можно найти здесь.

Отметим, во второй разминке под вторым номером будет выступать чемпионка мира и Европы, действующая вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Ей достался 7-й стартовый номер.

Также в третьей разминке будет выступать бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Ей достался 13-й стартовый номер, она выйдет на лёд третьей по счету в заключительной разминочной группе.

Ранее на турнире завершились соревнования в танцах на льду. Победу в категории «МС» одержали Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.